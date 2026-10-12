प्रदर्शन को लेकर नई दिल्ली में सुरक्षा सख्त, जंतर-मंतर जाने वाला रास्ता बंद

मोहम्मद शाकिब, नई दिल्ली। एसआइआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार सुबह से ही नई दिल्ली और मध्य जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

हालांकि, 10 अक्टूबर के मुकाबले सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था में कुछ ढील देखने को मिली। कनॉट प्लेस मार्केट खुली रही और सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। लेकिन, जंतर-मंतर जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती

प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की भी कई स्थानों पर तैनाती की गई। पुलिसकर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त करते रहे और लाउडस्पीकर के जरिये लोगों से एक जगह पर भीड़ जमा नहीं करने की अपील करते रहे।