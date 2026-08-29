नेपाल की तबाही से बिहार-UP तक खतरा! हिमालय में क्यों बढ़ रहा आपदा का जोखिम, प्रो. अंजल प्रकाश ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्लेशियरों के तेजी से बदलते स्वरूप, अचानक आने वाली बाढ़ और कमजोर चेतावनी तंत्र का असर अब केवल पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है। नेपाल में होने वाली ऐसी घटनाओं का सीधा असर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश सहित बड़े मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।

आखिर हिमालय में बढ़ते खतरे के पीछे क्या कारण हैं, वैज्ञानिक चेतावनियों के बावजूद तबाही क्यों नहीं रुक रही और भारत-नेपाल-चीन मिलकर इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पर दैनिक जागरण में दिल्ली राज्य ब्यूरो के प्रमुख संवाददाता संजीव गुप्ता ने जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ अंजल प्रकाश से आनलाइन बातचीत की। वह कहते हैं चेतावनी तभी प्रभावी है, जब वह कुछ मिनटों में स्थानीय लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता हो कि सुरक्षित स्थान कहां है और वहां कैसे जाना है।

नेपाल में मची तबाही इसका साक्षात उदाहरण है कि वैज्ञानिक रिपोर्ट और जमीनी आपदा-प्रबंधन व्यवस्था के बीच बड़ा अंतर है। पुणे में रह रहे प्रोफेसर प्रकाश फ्लेम यूनिवर्सिटी में पब्लिक पालिसी के प्रोफेसर और इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की विशेष रिपोर्ट 'क्लाइमेट चेंज एंड सिटीज' के मुख्य लेखक भी हैं। प्रोफेसर प्रकाश ने नीदरलैंड्स की वागेनिंगेन यूनिवर्सिटी से सोशल और एनवायरनमेंटल साइंसेज में पीएचडी की है।

शहरी बुनियादी ढांचे, पहाड़ी इकोसिस्टम के साथ क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन (जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन) और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट (एकीकृत जल प्रणाली प्रबंधन) के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता है।

नेपाल में आई बाढ़ के कारणों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसे भूकंप का असर बताया जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ रहे हैं। असल वजह क्या है?

अब तक सामने आए वैज्ञानिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह घटना भूकंप के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े ग्लेशियर के अचानक ढहने, यानी ग्लेशियर कोलैप्स से जुड़ी है। ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का भारी मलबा नदी, घाटी में गिरा। इससे नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए बाधित हुआ और बाद में यह प्राकृतिक अवरोध टूट गया, जिससे अचानक तेज बाढ़ आ गई। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने शुरुआत में 4.4 से 5.2 मैग्नीट्यूड का कंपन दर्ज किया था।

बाद में स्पष्ट हुआ कि यह कंपन सामान्य टेक्टोनिक भूकंप के बजाय ग्लेशियर के ढहने और मलबे के तेज बहाव से पैदा हुआ था। उपग्रह तस्वीरों में भी लिरुंग/ल्हेन्दे क्षेत्र में ग्लेशियर के निचले हिस्से के टूटकर सैकड़ों मीटर नीचे गिरने के संकेत मिले हैं।

24 घंटे में बर्फ पिघलने और झील फटने की बात कही जा रही है। यदि ऐसा है तो इसका क्या संकेत माना जाए?





यह समझना जरूरी है कि इसे केवल ‘24 घंटे में बर्फ तेजी से पिघली और झील फट गई’ कहना पूरी तरह सही तस्वीर नहीं देता। घटना में ग्लेशियर कोलैप्स, यानी ग्लेशियर का ढहना और बर्फ-पत्थर के मलबे के गिरने की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके बाद पानी का अस्थायी अवरोध बना और उसके टूटने से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया।

हालांकि वैज्ञानिक अभी इस एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम घोषित करने में सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर कमजोर और पतले हो रहे हैं। इससे भविष्य में ऐसे अचानक ढहने और बाढ़ की घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है।

बढ़ता तापमान हिमालय को किस तरह प्रभावित कर रहा है?

हिमालय वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से गरम हो रहा है। 2000 के बाद ग्लेशियर ह्रास की दर लगभग दोगुनी, 2024–25 में स्नो पर्सिस्टेंस 23 साल के निचले स्तर पर रही। इससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) और अचानक बाढ़ का जोखिम बढ़ा है। गंगा–ब्रह्मपुत्र बेसिन की नदियों में प्रवाह उतार-चढ़ाव बढ़ेगा, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले मैदानी इलाकों में बाढ़, जल-जनित संकट और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आइसीआइएमओडी) ने पहले से कोई चेतावनी दी थी?





आइसीएमओडी आठ हिमालयी देशों—अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ काम करने वाला अंतर-सरकारी संस्थान है। इसकी पिछली रिपोर्टों में भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), ग्लेशियरों की अस्थिरता और नीचे के इलाकों में अचानक बाढ़ के खतरों को लेकर लगातार चेतावनी दी गई है। संस्था ने ऊपरी हिस्से में पानी के अवरोध की आशंका भी जताई थी, जिसके दोबारा टूटने पर दूसरी बाढ़ आने का खतरा था।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि चेतावनी थी या नहीं। चेतावनी थी। असली सवाल यह है कि क्या वह चेतावनी गांव तक पहुंचने वाली कार्रवाई में बदल पाई? आइसीआइएमओडी ने घटना के बाद तत्काल प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वह नेपाल और चीन की टीम के साथ घटना के कारणों की जांच कर रहा है।

फिर इन चेतावनियों पर गौर क्यों नहीं किया?





यही सबसे बड़ी कमजोरी है। वैज्ञानिक रिपोर्ट और जमीनी आपदा-प्रबंधन व्यवस्था के बीच बड़ा अंतर है। रियल-टाइम निगरानी, सेंसर नेटवर्क, स्थानीय स्तर पर अलर्ट और सीमा-पार डाटा साझा करने की व्यवस्था अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। नेपाल में आई तबाही इसका ही परिणाम है।

हिमालय पर एक दर्जन से ज्यादा रिसर्च सेंटर और सैकड़ों वैज्ञानिक वर्षों से काम कर रहे हैं। हर बड़ी आपदा के बाद पता चलता है कि रिपोर्टों में खतरे की चेतावनी पहले ही दी गई थी। ये रिपोर्टें रिसर्च पेपर बनकर ही क्यों रह जाती हैं? तबाही क्यों नहीं रोक पातीं?





यही हिमालय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास वैज्ञानिक जानकारी की कमी नहीं है। समस्या उस जानकारी को समय पर कार्रवाई में बदलने की है। अधिकांश रिपोर्टें अकादमिक संस्थानों, शोध पत्रिकाओं या नीति दस्तावेजों तक सीमित रह जाती हैं। उनका स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और गांवों तक सीधा इस्तेमाल नहीं हो पाता।

किसी ग्लेशियर के अस्थिर होने की जानकारी मिलना एक बात है और उस खतरे की निगरानी के लिए वहां सेंसर लगाना, स्थानीय लोगों को चेतावनी देना और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना दूसरी बात। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, लगातार बजट, तकनीकी ढांचा और देशों के बीच भरोसे के साथ डाटा साझा करना जरूरी है। खासकर चीन, नेपाल और भारत के बीच सीमा-पार जल और ग्लेशियर संबंधी आंकड़ों का नियमित और समयबद्ध आदान-प्रदान बेहद महत्वपूर्ण है।

मौतें इतनी ज्यादा क्यों हुईं? क्या डिजास्टर वार्निंग सिस्टम फेल हो गया?





इस तरह की बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसके लिए उपलब्ध समय बहुत कम हो सकता है। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि गांवों, सड़कों और पुलों को संभलने का पर्याप्त समय नहीं मिला। अगर किसी इलाके में अर्ली वार्निंग सिस्टम था भी, तो संभव है कि चेतावनी समुदाय तक समय पर नहीं पहुंची हो।

हिमालय का कठिन भूगोल, कमजोर संचार नेटवर्क, दुर्गम गांव और आपदा के समय धीमी प्रतिक्रिया स्थिति को और गंभीर बना देते हैं, इसलिए सिर्फ मौसम विभाग या वैज्ञानिक एजेंसी की चेतावनी पर्याप्त नहीं है। चेतावनी तभी प्रभावी है, जब वह कुछ मिनटों में स्थानीय लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता हो कि सुरक्षित स्थान कहां है और वहां कैसे जाना है?

नेपाल में 30 साल में करीब एक-तिहाई बर्फ पिघलने और पिछले 10 साल में पिघलने की रफ्तार 65 प्रतिशत बढ़ने की बातें सामने आई हैं। क्या हिमालय अब दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में है?

हिमालय निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में है। उपलब्ध रिपोर्टों में हिमनदों के तेजी से पिघलने और उनके पीछे हटने की चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। यहां खतरा सिर्फ ग्लेशियरों के पिघलने तक सीमित नहीं है। ग्लेशियल झीलों का बढ़ना, उनके फटने का खतरा और ग्लेशियरों का अस्थिर होना भी बड़ी चुनौती है। इसका असर पहाड़ों से नीचे रहने वाली आबादी पर पड़ता है। कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदी प्रणालियां हिमालय से जुड़ी हैं। हिमालयीय ग्लेशियर दो अरब लोगों की जल सुरक्षा की रीढ़ हैं, पर तेज तापमान वृद्धि से वे अस्थिर हो रहे हैं। परमाफ्रास्ट (वह मिट्टी, चट्टान या बर्फ, जो लगातार कम से कम दो वर्षों से शून्य डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर जमी हुई हो) पिघलने से ढलान कमजोर होती हैं, ग्लोफ (जीएलओएफ) और हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए हिमालय में होने वाले बदलाव का असर पानी, खेती, बिजली, पर्यटन और करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है। एक और चिंता यह है कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से शुरुआत में पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में ग्लेशियर सिकुड़ने पर जल संकट पैदा हो सकता है। इसलिए हिमालय को केवल बाढ़ के नजरिए से नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा के नजरिए से भी देखना होगा।

बिहार और उप्र का कितना मैदानी इलाका इसकी जद में आ सकता है?

नेपाल में 21 ग्लेशियल झीलें अत्यंत खतरनाक मानी गई हैं। ऐसे में गंगा, यमुना, कोसी, गंडक जैसे तंत्रों के तटीय क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी बिहार और यूपी के तराई बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। तत्काल मानिटरिंग और अनुकूलन निवेश जरूरी है।

बार-बार बाढ़ क्यों आ रही है? जुलाई 2025 में भी इसी क्षेत्र में ग्लेशियल लेक फटने से बाढ़ आई थी। पिछले 12 साल में हिमालय में छह बड़ी आपदाएं हुई हैं। क्या यह कोई ऐसा पैटर्न है, जिससे वैज्ञानिक भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकें?





घटनाओं की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जुलाई 2025 की घटना और अब अगस्त 2026 की घटना को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि हिमालय में जोखिम बदल रहा है। जीएलओएफ, ग्लेशियर कोलैप्स और भूस्खलन जैसी घटनाओं के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। हालांकि किसी एक घटना की तारीख और स्थान का सटीक अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

ये घटनाएं स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और अचानक हो सकती हैं, लेकिन विज्ञानी जोखिम वाले ग्लेशियरों और झीलों की पहचान जरूर कर सकते हैं। इसके लिए उपग्रह तस्वीरों, सीस्मिक सेंसर, ड्रोन और जमीन पर लगाए गए सेंसर की मदद ली जा सकती है। हमें ‘आपदा होने के बाद प्रतिक्रिया’ की व्यवस्था से आगे बढ़कर ‘आपदा से पहले खतरे की पहचान’ वाली व्यवस्था विकसित करनी होगी।

बिहार और उत्तर प्रदेश से लगती सीमा पर हाई अलर्ट है। कोसी और गंडक में जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का खतरा बना रहेगा। भारत के पास इससे बचाव का क्या तरीका है?

भारत को तत्काल और दीर्घकालीन, दोनों स्तरों पर तैयारी करनी होगी। तत्काल स्थिति में एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल और स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में सक्रिय रखना जरूरी है। नेपाल की तरफ से आने वाले जलस्तर और मौसम से जुड़े आंकड़ों का रियल-टाइम आदान-प्रदान भी बेहद महत्वपूर्ण है। बाढ़ संभावित गांवों में पहले से निकासी योजना तैयार होनी चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि चेतावनी मिलने पर उन्हें कहां जाना है।

इसके लिए कम्युनिटी-बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, बाढ़-रोधी आवास और स्थानीय लोगों को नियमित प्रशिक्षण देना जरूरी है। दीर्घकाल में भारत और नेपाल को मिलकर नदी बेसिन प्रबंधन की साझा व्यवस्था बनानी चाहिए। केवल बांध और तटबंध बनाना पर्याप्त समाधान नहीं है। वनीकरण, जल संचयन, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और बाढ़ के मैदानों में अनियोजित निर्माण रोकना भी उतना ही जरूरी है।

नेपाल की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी करीब 8 प्रतिशत बताई जाती है। इस तरह की घटना के बाद तीर्थ और ट्रेकिंग पर्यटन बंद करने की मांग उठने लगती है? क्या यह संभव है?

पूरी तरह बंद होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाओं का पर्यटन पर तत्काल असर पड़ना तय है। पर्यटक संख्या घट सकती है, ट्रेकिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और बीमा कंपनियां जोखिम के हिसाब से प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। नेपाल का पर्वतीय और धार्मिक पर्यटन उसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए रास्ता पर्यटन बंद करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित बनाना है।

संवेदनशील ट्रेकिंग रूट की नियमित निगरानी, मौसम और ग्लेशियर की स्थिति की जानकारी, आपातकालीन संचार और तेज रेस्क्यू सिस्टम जरूरी होंगे। पर्यटकों को जोखिम की सही जानकारी भी दी जानी चाहिए। अगर नेपाल सुरक्षा के मजबूत मानक विकसित करता है तो मौजूदा संकट को ‘सेफ और सस्टेनेबल टूरिज्म’ की दिशा में बदलाव के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री बालेन शाह के लिए यह पहला बड़ा संकट है। पिछली सरकारों की तुलना में उनका प्रबंधन कैसा रहा है?





यह बालेन शाह सरकार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी परीक्षा है। फिलहाल सरकार के सामने सबसे पहली प्राथमिकता राहत, बचाव और प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाना है। इस स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी सरकार के आपदा प्रबंधन का वास्तविक आकलन केवल शुरुआती राहत से नहीं, बल्कि उसकी दीर्घकालीन तैयारी से होता है।

नेपाल को अब यह तय करना होगा कि ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ राहत और पुनर्वास किया जाए या भविष्य में नुकसान कम करने के लिए पूरी व्यवस्था बदली जाए। ग्लेशियर मानिटरिंग, अर्ली वार्निंग, स्थानीय प्रशासन की क्षमता, सुरक्षित पर्यटन और सीमा-पार सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। इस संकट ने यह भी साफ किया है कि नेपाल अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता। भारत और चीन के साथ तकनीकी तथा कूटनीतिक सहयोग बढ़ाना होगा।

बालेन शाह सरकार के सामने अब असली परीक्षा यही है कि वह इस आपदा को केवल एक राहत अभियान तक सीमित रखती है या हिमालयी आपदा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था खड़ी करती है।

समाधान क्या है? क्या भारत, नेपाल और चीन को मिलकर ज्वाइंट ग्लेशियर मानिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए? क्या इसरो और चीन के सैटेलाइट डाटा से पहले चेतावनी मिल सकती थी?





निश्चित रूप से भारत, नेपाल और चीन को ग्लेशियर और हिमालयी आपदाओं की संयुक्त निगरानी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हिमालय किसी एक देश की सीमा में सीमित नहीं है। एक तरफ होने वाली घटना का असर दूसरे देश तक पहुंच सकता है।

इसके लिए इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के उपग्रह डाटा के साथ ग्राउंड सेंसर, सीस्मिक नेटवर्क और मौसम संबंधी जानकारी को जोड़ना होगा। यदि रियल-टाइम डाटा साझा करने की व्यवस्था हो, तो कई खतरनाक बदलावों की पहले पहचान की जा सकती है।

हर घटना के लिए कई घंटे पहले चेतावनी मिल जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जोखिम वाले इलाकों में समय पर अलर्ट की संभावना निश्चित रूप से बढ़ सकती है। इसके साथ स्थानीय समुदाय को भी सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा। तकनीक तभी काम करेगी जब आखिरी व्यक्ति तक चेतावनी पहुंचे।