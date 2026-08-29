नेपाल में फंसे बंगाल के पर्यटकों के लिए विशेष टीम तैयार, 2 लापता लोगों का मिला सुराग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार नेपाल में फंसे राज्य के पर्यटकों को वापस लाने को विशेष टीम भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें एक मंत्री, विधायक, आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी व आईएएस अधिकारी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विदेश मंत्रालय से टीम भेजने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही टीम काठमांडू रवाना हो जाएगी। इस बीच बंगाल के लापता 39 पर्यटकों में से दो का पता चल गया है। उनसे फोन पर संपर्क हुआ है। दोनों दक्षिण 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके के रहने वाले हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार नेपाल में आई बाढ़ के कारण फंसे सभी को सुरक्षित वापस लाने व लापता लोगों को तलाशने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सचिवालय में इस बाबत विशेष कंट्रोल रूम खोला गया है।