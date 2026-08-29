नेपाल में फंसे बंगाल के पर्यटकों के लिए विशेष टीम तैयार, 2 लापता लोगों का मिला सुराग
बंगाल सरकार नेपाल में फंसे अपने पर्यटकों को वापस लाने के लिए एक विशेष टीम भेज रही है, जिसमें मंत्री ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल सरकार नेपाल में फंसे पर्यटकों को वापस लाने की तैयारी में।
मंत्री, अधिकारी सहित विशेष टीम नेपाल भेजने की अनुमति मांगी।
लापता 39 पर्यटकों में से 2 का पता चला, परिजनों को आश्वासन।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार नेपाल में फंसे राज्य के पर्यटकों को वापस लाने को विशेष टीम भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें एक मंत्री, विधायक, आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी व आईएएस अधिकारी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विदेश मंत्रालय से टीम भेजने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही टीम काठमांडू रवाना हो जाएगी। इस बीच बंगाल के लापता 39 पर्यटकों में से दो का पता चल गया है। उनसे फोन पर संपर्क हुआ है। दोनों दक्षिण 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके के रहने वाले हैं।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार नेपाल में आई बाढ़ के कारण फंसे सभी को सुरक्षित वापस लाने व लापता लोगों को तलाशने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सचिवालय में इस बाबत विशेष कंट्रोल रूम खोला गया है।
मुख्यमंत्री ने लापता लोगों के स्वजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया।
उन्होंने पूर्व रेलमंत्री दिवंगत मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु से भी बातचीत की। शुभ्रांशु की पत्नी भी नेपाल में लापता हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र के साथ लगातार समन्वय और संपर्क बनाए हुई है।