जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मतदाता सूची में हेरफेर, जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाने और आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत से और समय मांगा है।

मंगलवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर और व्यापक हैं। तथ्यों की पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच जरूरी है। आरोपों की जांच के लिए मांगा अतिरिक्त समय यह शिकायत एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत अदालत में याचिका दायर कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।