डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/नोएडा। दिल्ली-NCR में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया अलग-अलग तारीखों पर होगी। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर समेत उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में 16 नवंबर से ऑनलाइन स्वगणना शुरू हो चुकी है।

यहां के निवासी 30 नवंबर 2026 तक घर बैठे परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। वहीं, दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को स्वगणना के लिए जनवरी 2027 तक इंतजार करना होगा।

इस बार ऑनलाइन फॉर्म में जाति की जानकारी भी मांगी जा रही है। SC-ST के लिए अलग विकल्प हैं, जबकि अन्य जातियों के लोगों को अपना जाति नाम खुद दर्ज करना होगा।

नोएडा-गाजियाबाद में 30 नवंबर तक भरें फॉर्म

उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में स्वगणना 16 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे।

वहीं, दिल्ली, हरियाणा और बाकी राज्यों में स्वगणना का चरण 10 से 24 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी।

यानी नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के पास ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभी समय है, जबकि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में यह प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी।

फॉर्म के 10वें सवाल में बतानी होगी जाति

जनगणना के दूसरे चरण में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें 10वां सवाल जाति से संबंधित है। इसमें व्यक्ति से पूछा जाएगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या नहीं।

पोर्टल पर SC और ST के लिए अलग-अलग कैटिगरी उपलब्ध हैं। वहीं, अन्य जातियों के लिए पहले से तैयार ड्रॉपडाउन सूची नहीं दी गई है। ऐसे लोगों को अपनी जाति या उपजाति का नाम खुद दर्ज करना होगा। जाति की जानकारी भरने के विकल्प: अनुसूचित जाति (SC): संबंधित अधिसूचित सूची के अनुसार विकल्प चुनना होगा।

अनुसूचित जनजाति (ST): संबंधित अधिसूचित सूची के अनुसार विकल्प चुनना होगा।

अन्य जातियां: अपनी जाति का नाम खुद लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुर्जर, यादव, सुनार या कुम्हार जैसे नाम दर्ज किए जा सकते हैं। जाति प्रमाणपत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं स्वगणना फॉर्म में जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए जाति प्रमाणपत्र अपलोड करने की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है। फॉर्म में व्यक्ति को अपनी श्रेणी और जाति की जानकारी स्वयं दर्ज करनी होगी।

इसके अलावा जाति नहीं बताने वालों के लिए भी विकल्प उपलब्ध हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो 'जाति बताना नहीं चाहते' का विकल्प चुन सकता है। वहीं, 'कोई जाति नहीं है' का विकल्प भी दिया गया है। सरनेम की जगह जाति दर्ज करना जरूरी जाति के नामों की ड्रॉपडाउन सूची नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जानकारी के अभाव में कुछ लोग अपनी जाति की जगह सरनेम जैसे शर्मा, वर्मा, सिंह या चौधरी दर्ज कर सकते हैं।