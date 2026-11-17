राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस दौरान दिल्ली के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।