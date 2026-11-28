जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और खर्च में बचत के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लुटियंस दिल्ली के 700 अंधेरे स्थानों को रोशन करने की योजना बनाई है। इसके तहत नई एलईडी लाइटें खरीदने के बजाय पहले से उपलब्ध स्मार्ट एलईडी फिटिंग का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा।

जिन स्थानों पर इन फिटिंग की जरूरत नहीं है या जहां इनका बेहतर उपयोग संभव है, वहां से इन्हें हटाकर नए चिह्नित स्थानों पर लगाया जाएगा। 700 स्थानों पर लगेंगे बिजली के खंभे इस परियोजना के तहत 700 स्थानों पर नए बिजली के खंभे लगाने के साथ जरूरी विद्युत ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके लिए सड़क और फुटपाथ की खुदाई भी करनी होगी। काम पूरा होने के बाद इनकी मरम्मत भी परियोजना का हिस्सा होगी।

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरी परियोजना के लिए एनडीएमसी काउंसिल पहले ही 18.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति दे चुकी है। वहीं, विद्युत कार्यों के लिए जारी निविदा की अनुमानित लागत 7.88 करोड़ रुपये है। शेष राशि में सड़क और फुटपाथ की खुदाई तथा मरम्मत जैसे कार्यों का खर्च शामिल है।