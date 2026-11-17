जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली इलाके को स्वच्छ, हरित और आधुनिक राजधानी बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है।

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और ब्रिक्स गार्डन में पांच प्रकृति कैफे विकसित किए जाएंगे।

30 सार्वजनिक शौचालयों का तोड़कर होगा निर्माण

वहीं, पुराने और खराब स्थिति वाले 30 सार्वजनिक शौचालयों को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा। इनमें तीन पूरी तरह महिलाओं के लिए होंगे। इसके अलावा प्रमुख नालों की सफाई और गाद निकालने पर 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बैठक के बाद जानकारी देते हुए एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि लोधी गार्डन में दो, नेहरू पार्क में दो और ब्रिक्स गार्डन में एक प्रकृति कैफे विकसित किया जाएगा। इन्हें निर्माण, संचालन और हस्तांतरण व्यवस्था के तहत बनाया जाएगा। इससे पार्कों की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित नहीं होगी। कैफे में पर्यटकों और आम लोगों को खानपान की सुविधा मिलेगी। छतों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र परिषद की 244 इमारतों पर 6.914 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना है। इनमें 40 भवनों पर निजी एजेंसी के निवेश से और 204 भवनों पर परिषद के खर्च से संयंत्र लगाने की सिफारिश की गई है। निजी एजेंसी के निवेश वाली परियोजना को परिषद ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।