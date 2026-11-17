राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है।

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 204 पर पहुंच गया है। हालांकि, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए GRAP-1 और GRAP-2 के तहत लागू प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे।

AQI में सुधार के बाद लिया फैसला

आयोग की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के AQI में लगातार गिरावट का रुझान दर्ज किया गया है। इसे देखते हुए GRAP सब-कमेटी ने तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।

इससे दिल्ली-NCR में GRAP-3 के तहत लागू अतिरिक्त सख्त प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। GRAP-1 और GRAP-2 के नियम रहेंगे लागू CAQM ने स्पष्ट किया है कि 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत लागू GRAP-1 और GRAP-2 के सभी नियम और प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। यानी GRAP-3 हटने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के उपायों और निगरानी में ढील नहीं दी जाएगी।

6 नवंबर को लागू किया गया था GRAP-3 इससे पहले 6 नवंबर को दिल्ली का AQI 382 तक पहुंच गया था। आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने के अनुमान को देखते हुए CAQM ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू किया था।