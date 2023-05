Raghav-Parineeti Engagement Photos: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने की सगाई, सामने आई तस्वीरें

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Parineeti Chopra-Raghav Chadha Engagement: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चौपड़ा की शनिवार को सगाई (इंगेजमेंट) हो गई है। सगाई की रस्में दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुईं। शाम से ही मेहमानों का वहां आना शुरू हो गया था।

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के अलावा मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी पहुंच गए। कपूरथला हाउस भी पूरी तरह से सज गया है। आसपास जगमग लाइट भी जल रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं।

#WATCH | Punjab CM & AAP leader Bhagwant Mann arrives at Kapurthala House in New Delhi

AAP MP Raghav Chadha is set to get engaged to actress Parineeti Chopra today pic.twitter.com/xIDFBFFIZS