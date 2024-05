Delhi Lok Sabha Election 2024: 'इंडी गठबंधन को मिलेंगी 300 से ज्यादा सीटें...', AAP नेता संजय सिंह का बड़ा दावा

संजय सिंह ने कहा, "चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि वे भारत के संविधान को मजबूत करने, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें। तानाशाही का अंत, आज हम सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो सब कुछ संसद और विधानसभाओं के माध्यम से संचालित होगा, अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली और पानी के लिए काम करेंगे... इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।"

#WATCH | AAP MP Sanjay Singh says "Elections are a festival of democracy and India is the biggest democracy in the world. I will appeal to the people of India, with folded hands, to vote for strengthening the Constitution of India, for protecting democracy, and for the end of… pic.twitter.com/irtMRUeIkr— ANI (@ANI) May 25, 2024