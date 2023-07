ITPO Complex: विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने की पूजा, श्रमजीवियों से भी मिले

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ITPO Complex Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रगति मैदान स्थित आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं और यहां पूजन-हवन किया। पूजन-हवन व अन्य कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।

पूजन-हवन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर बनाने वाले श्रमिकों से भी मिले। उन्हें पीएम ने सम्मानित किया और उनसे बातचीत भी की।

इसी कॉम्प्लेक्स में सितंबर में जी20 नेताओं की बैठक की मेजबानी होगी। लगभग 123 एकड़ में फैला यह परिसर भारत का सबसे बड़ा एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) गंतव्य है।

अधिकारी ने बताया कि यह पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। यह जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर (NECC) जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। इस कन्वेंशन सेंटर के लेवल-3 में सात हजार लोगों के बैठने की भव्य क्षमता मौजूद है।

अधिकारियों ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। आगंतुकों की सुविधा के लिए 5,500 से अधिक वाहन पार्किंग स्थान बनाए गए हैं।

पीएमओ ने कहा कि प्रगति मैदान में नए आईईसीसी परिसर के विकास से भारत को एक वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होगा।

उसने कहा कि यह छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास का समर्थन करेगा और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi is participating in a Havan & Puja at the new ITPO complex in New Delhi. pic.twitter.com/CufFlRvZ6m— ANI (@ANI) July 26, 2023