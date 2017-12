दिल्ली HC ने ओपी चौटाला की याचिका पर मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 माह की पैरोल मांगी है। वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं।

नई दिल्ली [जेएनएन]। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल संबंधी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सोमवार को सरकार को निर्देश दिया कि वे चौटाला की याचिका पर दो दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करे। चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 माह की पैरोल मांगी है। वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं। अब मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

Delhi High Court issued notice to Delhi Govt to file response on parole petition moved by former Haryana CM Om Prakash Chautala, he has sought parole on grounds of wife's ailment. Next date of hearing is December 14 pic.twitter.com/w1sq1ju4xz