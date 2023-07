Delhi Fire: लिबासपुर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चार लोग घायल; मौके पर पहुंचीं दलकल की दस गाड़ियां

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के लिबासपुर इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की दस गाड़ियां रवाना हो गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।

Four people injured in fire in a factory in Libaspur area; over 10 fire tenders rushed to the incident site: Delhi Fire Department