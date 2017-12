India's Most Wanted फेम सुहेब इलियासी पत्नी अंजू की हत्या में दोषी करार

20 तारीख को सुहेब इलियासी को कड़कड़डूमा कोर्ट सजा सुनाएगा।

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने टीवी सीरियल निर्माता सुहेब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या में दोषी करार दिया है। साल 2000 में हुई पत्नी अंजू इलियासी की हत्या में कोर्ट 20 दिसंबर को सुहेब इलियासी को सजा सुनाएगा।

#Delhi's Karkardooma court convicts TV serial producer Suhaib Ilyasi in connection with the death of his wife, Anju Ilyasi. Argument on sentence to be held on 20th December.