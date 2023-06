Delhi: 42 और EV चार्जिंग स्टेशन शुरू, सीएम केजरीवाल बोले- देश के आधे ई-वाहन दिल्ली में चल रहे

साल 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति बनाई गई थी जिसके बाद से दिल्ली में लगातार चार्जिंग स्टेशन खुल रहे हैं। दिल्ली में चलने वाले कुल वाहनों में 13 प्रतिशत हिस्सा ई-वाहनों का है। बीते साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली के सीएम का दावा है कि पूरे देश में जितने ई-वाहन चलते हैं उसका आधा दिल्ली में चलते हैं

केजरीवाल ने आज 42 और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत की।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में मंगलवार को 42 और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाला वक्त अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। दिल्ली इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज दिल्ली में 42 और EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री बोले देश में जितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनमें से आधे दिल्ली में चल रहे हैं। दिल्ली ईवी कैपिटल बनने जा रही है। दिल्ली के लोगों का बहुत सहयोग है। कुछ दिन पहले शुरू हुए थे 11 स्टेशन केजरीवाल ने आगे कहा आज 42 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जा रहे हैं और डीटीएल की ओर से 11 स्टेशन कुछ दिन पहले शुरू किए गए थे। इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण कम हो रहा है। आज दिल्ली में कुल वाहनों का 13 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहने हैं। आने वाला वक्त अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। दिल्ली इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज दिल्ली में 42 और EV चार्जिंग स्टेशन शुरू। https://t.co/8n93aM7wuj— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 27, 2023

Edited By: Pooja Tripathi