डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। आज रविवार सुबह राजधानी में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। वहीं, अगले कुछ दिनों में भी प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, आज सबसे प्रदूषित इलाका चांदनी चौक रहा है। यहां पर AQI 428 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। सबसे प्रदूषित इलाका चांदनी चौक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली के चांदनी चौक में एक्यूआई 428 देखा गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका भी चांदनी चौक ही रहा है। वहीं, आनंद विहार में आज सुबह AQI 293 रिकॉर्ड किया गया। यह खराब क्षेणी में आता है।

नोएडा और गाजियाबाद में AQI 300 से नीचे वहीं, इनके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में आज का एक्यूआई 359 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गाजियाबाद में एक्यूआई 242 दर्ज किया गया है। उधर, हरियाणा के गुरुग्राम में भी एक्यूआई 294 दर्ज किया गया है। हालांकि, पिछले कई दिनों से इसके आसपास ही आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है।

आज कहां कितना रहा AQI स्थान AQI श्रेणी आनंद विहार 293 खराब अशोक विहार 310 बहुत खराब बवाना दिल्ली 332 बहुत खराब चांदनी चौक दिल्ली 428 गंभीर आईजीआई एयरपोर्ट 345 बहुत खराब नोएडा सेक्टर-62 359 बहुत खराब गाजियाबाद 242 खराब गाजियाबाद लोनी 200 खराब गुरुग्राम 294 खराब नोट: आंकड़े (CPCB) की वेबसाइट से लिए गए हैं। दिल्ली में कल औसत AQI था 293 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार पूरे दिन का औसत एक्यूआई तो 293 यानी खराब श्रेणी में ही रहा, लेकिन 4 बजे के बाद यह बहुत खराब श्रेणी में 306 तक पहुंच गया।