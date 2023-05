दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में अमेरिका की 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है टूरिस्ट गाइड ने वारदात को अंजाम दिया।

पीड़िता की शिकायत पर विवेक विहार थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर 35 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता वर्ष 2019 से लेकर 2022 के बीच कई बार भारत घूमने आईं। उन्होंने शाहदरा निवासी एक टूरिस्ट गाइड को घूमने के लिए बुक किया था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई।

बुजुर्ग जब भी भारत आती वह उसी गाइड को बुक करती, धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। आरोपित ने शादी का झांसा देकर बुजुर्ग के साथ सबसे पहले आगरा में और उसके बाद दिल्ली में दुष्कर्म किया।

Delhi police arrested a 32-year-old man identified as Gagandeep after a 62-year-old American woman gave a complaint alleging that the accused had continuous physical relations with her for the last 3 years on the pretext of marrying her and is now cheating on her. The accused was…