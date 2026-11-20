जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। अब इसका आयोजन 9 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह लोक अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन आने वाली सभी जिला अदालतों में आयोजित होगी।

9 जनवरी को लगेगी लोक अदालत

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 12 दिसंबर 2026 (दूसरे शनिवार) को अधीनस्थ अदालतों के लिए कार्य दिवस घोषित किया है। इसी कारण पहले से निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर 9 जनवरी की तारीख तय की गई है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसरों में होगा। इन मामलों का करा सकेंगे निपटारा इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), स्थायी लोक अदालत, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में भी मामले निपटाए जाएंगे। वहीं, इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के दीवानी और समझौता योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकेगा। जिन पक्षकारों के मामले अदालतों या संबंधित फोरम में लंबित हैं, वे जल्द से जल्द संबंधित अदालत में आवेदन देकर अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करा सकते हैं।

7 दिन पहले किया जा सकेगा आवेदन वहीं, मुकदमा दायर होने से पहले के विवादों के लिए लोक अदालत की तारीख से 7 दिन पहले तक डीएसएलएसए कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा। 4 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे चालान की पर्ची -दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर लंबित समझौता योग्य ट्रैफिक चालान भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे।