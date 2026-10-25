दिल्ली लोक अदालत में 1.76 लाख मामलों का हुआ निपटारा, ट्रैफिक चालान से वसूले गए 2.77 करोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में रविवार को आयोजित साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में करीब 600 करोड़ रुपये की समझौता राशि से 1.76 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल 1,76,379 मामलों का निपटारा 599.71 करोड़ रुपये की समझौता राशि से किया गया।

केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रही अदालत

इनमें 1.38 लाख मामले सिर्फ ट्रैफिक चालान के थे और इनके निपटारे से 2.77 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। बड़ी संख्या में लोगों को चालान और अन्य लंबित विवादों को मौके पर ही निपटाने में मदद मिली। इस बार की लोक अदालत सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही।

डीएसएलएसए ने एक अनूठी पहल करते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एसिड अटैक सर्वाइवर और वरिष्ठ नागरिकों को लोक अदालत की पीठों में सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल किया। इन्हें न्याय के साथी के रूप में जजों के साथ बैठाया गया।

जिला अदालतों में सबसे ज्यादा मामलों का निपटारा लोक अदालत का आयोजन विभिन्न जिला अदालतों, दिल्ली हाई कोर्ट, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), उपभोक्ता आयोग और स्थायी लोक अदालतों में किया गया था। इसमें सबसे अधिक मामले जिला अदालतों में निपटे और यहां कुल 1.74 लाख मामलों का समाधान हुआ। इसमें 317.42 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई।