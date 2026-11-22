जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिले के नासिरपुर गांव में रविवार सुबह कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री और उसके गोदाम में आग लग गई।

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई। करीब 11:50 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

जानकारी के अनुसार, दोपहर 12:35 बजे दमकल विभाग ने आग बुझाने का काम पूरा होने की सूचना दी। हालांकि, इसके बाद भी मौके पर कूलिंग का काम जारी रहा।

9:55 बजे सूचना मिली

दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह 9:55 बजे मिली थी। घटनास्थल नासिरपुर गांव स्थित खसरा नंबर 440 में है। शुरुआत में दमकल की चार वाटर बाउजर (डब्ल्यूबी), एक वाटर टेंडर (डब्ल्यूटी) और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल (क्यूआरवी) को भेजा गया।