हाथ में अनार जलाते समय फटा पटाखा, दिल्ली में 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला इलाके में रविवार रात पटाखा जलाने के दौरान हुए हादसे में 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जिस घर में त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां कुछ ही देर में मातम पसर गया।

बच्चे की मौत की खबर मिलते ही स्वजन और आसपास के लोग अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में परिचितों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे को खोने के गम में स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था। कैसे हुई घटना? पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब 9:45 बजे की है। बच्चा अपने घर के सामने हाथ में पकड़कर अनार पटाखा जला रहा था। इसी दौरान पटाखा अचानक फट गया और उसकी छाती में गंभीर चोट लग गई।