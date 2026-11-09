दिल्लीवासियों का इंतजार खत्म, कल से शुरू होगा 'नमो यमुना क्रूज'; सोनिया विहार से जगतपुर तक कर सकेंगे सैर
दिल्ली में यमुना नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार से नमो यमुना क्रूज सेवा शुरू हो रही है।
HighLights
मंगलवार से नमो यमुना क्रूज सेवा का शुभारंभ।
यमुना नदी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज का सफर।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। यमुना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल से यानी मंगलवार से नमो यमुना क्रूज की शुरुआत की जा रही है। सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक क्रूज सफर का आनंद ले सकते हैं।
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यमुना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल से यमुना क्रूज की शुरुआत की जा रही है।
क्या बोले कपिल मिश्रा?
कपिल मिश्रा ने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक के इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताय कि कार्यक्रम की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मैंने अधिकारियों के साथ सोनिया विहार में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और हम अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
यमुना जी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'नमो यमुना क्रूज' कल से दिल्लीवासियों को सौंप दिया जाएगा, हमारी विधानसभा के सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक दिल्लीवासी इस रोमांचक सफर का लुत्फ ले सकेंगे कल के प्रोग्राम की तैयारियों के मद्देनजर सभी विभाग के अधिकारियों संग सोनिया विहार में निरीक्षण किया, हमारी सरकार दिल्लीवासियों से किये गए सभी वायदों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 9, 2026
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