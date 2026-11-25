डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Namo Bharat Train News: नमो भारत ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको टिकट की वैलिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर टिकट (Namo Bharat Train Ticket) का वैलिड समय निकल गया तो आपका नुकसान हो सकता है। भविष्य में आपका ऐसा कोई नुकसान न हो, इसके लिए अभी नियम जान लीजिए।

तीन तरीके से खरीद सकते हैं टिकट नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने के लिए आप तीन तरह से टिकट खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी यात्रा के अनुसार, खिड़की पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप मेट्रो कार्ड (NCMC Card) में रिचार्ज कराकर भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन के अलावा आप नमो भारत एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में नमो भारत एप इंस्टॉल करना होगा।

नमो भारत ट्रेन का कोच अंदर से ऐसा दिखता है। फोटो - एनसीआरटीसी के X अकाउंट से ली गई 2 घंटे के भीतर करें यात्रा नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने के लिए भले ही आपने किसी भी माध्यम से टिकट लिया हो, तीनों तरह के टिकटों पर एक जैसा नियम ही लागू होगा। अगर आपने यात्रा करने के लिए टिकट खरीद लिया है तो आपको 2 घंटे के भीतर अपनी यात्रा को शुरू करना होगा। मतलब टिकट खरीदने के बाद 2 घंटे के भीतर मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करना होगा।

नमो भारत ट्रेन का कोच अंदर से ऐसा दिखता है। फोटो - एनसीआरटीसी के X अकाउंट से ली गई अगर आप 2 घंटे के भीतर मेट्रो स्टेशन नहीं पहुंचे तो आपके टिकट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और आपका टिकट अमान्य हो जाएगा। फिर आपको उस टिकट पर यात्रा करने के लिए पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी आपको घंटों की देरी के हिसाब से देनी होगी। एक घंटे की देरी के लिए 10 रुपये की पेलन्टी का प्रावधान है।

ट्रिप पास की भी सुविधा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ समय पहले ही एक नया नियम लागू किया। इस नियम के अनुसार, अगर आप अगले 15 दिन के भीतर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से NCMC कार्ड के जरिए ट्रिप बनवा कर रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं।