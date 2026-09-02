नमो भारत की टीम ने 500+ यात्रियों का सामान लौटाया, कई बिछड़ों को परिवार से मिलाया; लगेज खोने पर अपनाएं ये तरीका

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। नमो भारत सिर्फ यात्रियों को तेज सफर ही नहीं करा रहा, बल्कि सफर के दौरान उनके छूटे सामान और मुश्किल वक्त में भी सहारा बन रहा है। एनसीआरटीसी की टीम की भूमिका खोया सामान लौटाने तक सीमित नहीं है। पिछले एक साल में कर्मचारियों ने कई भटके हुए यात्रियों को उनके परिजनों से मिलाकर परिवार को बिखरने से बचाने का भी काम किया है।

500 से अधिक यात्रियों की मदद की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर पिछले एक साल में एनसीआरटीसी ने 500 से अधिक यात्रियों का खोया या छूटा सामान वापस लौटाया। इनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड, पर्स, नकदी, जरूरी दस्तावेज, ट्रॉली बैग, वाहन की चाबियां और कपड़े तक शामिल हैं। हर दिन एक लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले इस कॉरिडोर पर एनसीआरटीसी की यह व्यवस्था यात्रियों के प्रति उसके ‘पैसेंजर फर्स्ट’ रवैये को दर्शाती है।

नमो भारत में खोया सामान कैसे पाएं? यात्रियों का सामान मिलने के बाद उसे गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन स्थित लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में जमा कराया जाता है। यात्री कस्टमर केयर सेंटर पर शिकायत दर्ज कराने के अलावा 08069651515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में जमा सामान की सूची ‘नमो भारत कनेक्ट’ एप्प और एनसीआरटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। पहचान और जरूरी सत्यापन के बाद सामान उसके मालिक को सौंप दिया जाता है।

सिर्फ सामान नहीं, बिछड़े अपनों को भी मिलाया एनसीआरटीसी की टीम की भूमिका खोया सामान लौटाने तक सीमित नहीं है। पिछले एक साल में कर्मचारियों ने कई यात्रियों को उनके परिजनों से मिलाया। दो बहनें गलती से गाजियाबाद के बजाय दुहाई स्टेशन उतर गईं तो टीम ने करीब एक घंटे में उन्हें पिता से मिला दिया।