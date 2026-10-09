CJP के प्रदर्शन से पहले नमो भारत के 2 स्टेशन बंद, 25 घंटे तक नहीं मिलेगी सुविधा; आनंद विहार से करें सफर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

इसी के मद्देनजर सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया है। दोनों स्टेशन 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे।

स्टेशनों को बंद रखने की अवधि करीब 25 घंटे होगी। हालांकि, यात्रियों को राहत देते हुए आनंद विहार (दिल्ली) से मोदीपुरम (उत्तर प्रदेश) के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। यानी इस दौरान ट्रेन परिचालन जारी रहेगा, लेकिन सराय काले खाँ और न्यू अशोक नगर स्टेशनों पर यात्रियों को चढ़ने-उतरने की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्री सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिल्ली में सराय काले खाँ और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज यानी 09 अक्टूबर 2026 को रात 9:00 बजे से 10 अक्टूबर 2026 को रात 10:00 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान आनंद विहार (दिल्ली) से मोदीपुरम (उत्तर प्रदेश) के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएँ तय समय पर सुचारू रूप से परिचालित होती रहेंगी। यात्रियों से निवेदन है कि वे इसी आधार पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। असुविधा के लिए खेद है। @NamoBharatDelMT #Ncrtc #Namobharat — National Capital Region Transport Corporation Ltd. (@officialncrtc) October 9, 2026 CJP के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा सख्त 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है।