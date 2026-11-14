8 मिनट में आनंद विहार से गाजियाबाद, सिर्फ 36 मिनट में दिल्ली से मेरठ; कब से दौड़ेंगी नमो भारत की फास्ट ट्रेनें?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Namo Bharat Fast Trains: नमो भारत में रोजाना सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब यात्रियों का और ज्यादा समय बचेगा, क्योंकि 16 नवंबर 2026 से नमो भारत की नई फास्ट ट्रेनें शुरू होने वाली हैं।

मेरठ से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनसीआरटीसी ने यह कदम उठाया है। एनसीआरटीसी के अनुसार, ये ट्रेनें पीक आवर्स में पैसेंजर्स का यात्रा समय काफी कम करेंगी, जैसे आनंद विहार से गाजियाबाद सिर्फ 8 मिनट में पहुंच सकेंगे। इसके अलावा आनंद विहार से बेगमपुल 36 मिनट में पहुंच जाया करेंगे।

सिर्फ 28 मिनट में गाजियाबाद से बेगमपुल जानकारी के मुताबिक, नमो भारत की ये फास्ट ट्रेनें (Namo Bharat Train) हर स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। इन ट्रेनों के दिल्ली से मेरठ के बीच कुछ ही स्टेशन रखे गए हैं। 16 नवंबर के बाद गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी सिर्फ 28 मिनट में पूरी होगी। वहीं, पूरे कॉरिडोर का सफर मात्र 50 मिनट से भी कम समय में पूरा हो सकेगा।

क्या होगी टाइमिंग? एनसीआरटीसी ने इन फास्ट ट्रेनों के लिए समय भी तय किया है। सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से 2-2 फास्ट ट्रेनें चलाई जाएंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी।

शाम का क्या होगा समय? वहीं, शाम के पीक आवर्स में दोनों दिशाओं में 2-2 फास्ट ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी। ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित नमो भारत सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी।

कौन-कौन से होंगे स्टेशन? 16 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली नमो भारत की फास्ट ट्रेनों के लिए सिर्फ पांच ही स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। ये ट्रेनें कॉरिडोर के केवल 5 प्रमुख स्टेशनों, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर ही रहेगा।