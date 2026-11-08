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दिल्ली के नजफगढ़ की गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, 25 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

By Digital Desk Edited By: Shanu Sharma
Published: Sun, 08 Nov 2026 06:28 PM (IST)

दिल्ली के नजफगढ़ के नांगली सकरावति में रविवार की शाम एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 25 गाड़ियों को भेजा गया है।

दिल्ली के नजफगढ़ के गारमेंट फैक्ट्री में आग। फोटो-एएनआई

दिल्ली के नजफगढ़ के गारमेंट फैक्ट्री में आग। फोटो-एएनआई

HighLights

  1. नजफगढ़ के नांगली सकरावति में गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी।

  2. दिल्ली फायर सर्विस की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।

  3. घटनास्थल पर कूलिंग ऑपरेशन जारी, स्थिति नियंत्रण में।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के नजफगढ़ के नांगली सकरावति स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में रविवार की शाम आग लगई। आग को बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस की 25 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। 

दिल्ली फायर सर्विस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। फायर सर्विस अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारी की गई है।

फायर सर्विस ऑफिसर ने दी जानकारी

दीवाली पर दिल्ली की तैयारी को लेकर फायर ऑफिसर राजिंदर अटवाल ने कहा कि हर साल दिल्ली फायर सर्विस दीवाली पर और उससे एक दिन पहले के लिए व्यापक तैयारी करती है। उन्होंने बताया कि अभी 71 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं।

इसके अलावा 50 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और बीस फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोटरसाइकल को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।

अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 जगहों पर वॉटर टेंडर को स्टैंडबाय में रखा गया है। अधिकारी के मुताबिक इमरजेंसी कॉल की पूरी तैयारी की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित दीवाली मनाने की अपील की है।

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