दिल्ली के नजफगढ़ की गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, 25 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के नजफगढ़ के नांगली सकरावति स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में रविवार की शाम आग लगई। आग को बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस की 25 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है।

दिल्ली फायर सर्विस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। फायर सर्विस अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारी की गई है।

#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing. Latest visuals from the spot. https://t.co/cD3t5IeFRM — ANI (@ANI) November 8, 2026

फायर सर्विस ऑफिसर ने दी जानकारी

दीवाली पर दिल्ली की तैयारी को लेकर फायर ऑफिसर राजिंदर अटवाल ने कहा कि हर साल दिल्ली फायर सर्विस दीवाली पर और उससे एक दिन पहले के लिए व्यापक तैयारी करती है। उन्होंने बताया कि अभी 71 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं।

इसके अलावा 50 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और बीस फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोटरसाइकल को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।