दीवाली के बाद क्या बदल जाएगा दिल्ली का मौसम? कोहरे के कारण घटेगी विजिबिलिटी; IMD ने दिया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और रात में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को सुबह में हल्का कोहरा दर्ज किया गया।

IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में भी सुबह और रात में कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट की भी संभावना है। पश्चिमी-विक्षोभ का पड़ेगा असर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान सफदरजंग और पूसा में 15.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में सुमद्र तल से लगभग 3 किमी ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है।