मुस्कान शर्मा हत्याकांड: पुलिस ने कोर्ट में पेश की 350 पन्नों की चार्जशीट, 40 गवाह बनाएंगे केस मजबूत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय डीयू की छात्रा व माडल मुस्कान शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में 350 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। तीस हजारी कोर्ट में दाखिल 350 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने इलेक्ट्रानिक और जैविक (बायोलाजिकल) साक्ष्य शामिल किए हैं।

वहीं, फोरेंसिक जांच के तहत घटनास्थल से मिले खून के नमूने, जैविक अवशेष और हथियार पर मिले डीएनए व फिंगरप्रिंट्स को भी वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। पुलिस ने मामले में मुस्कान के परिवार, चिकित्सकों, दोस्तों और जिम स्टाफ समेत 40 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।

चार्जशीट में न केवल घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया है, बल्कि यह भी साफ किया गया है कि यह कोई तात्कालिक गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। मुख्य आरोपित इमरान खान पीड़िता पर जबरन रिश्ते में बने रहने का दबाव बना रहा था और इनकार किए जाने पर उसने मुस्कान का पीछा करना, धमकियां देना और फिर चाकू से हत्या की साजिश बनानी शुरू कर दी।

इस पूरी साजिश में इमरान के दोस्त दिग्विजय ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसने हत्या वाले दिन पीड़िता का घर तलाशने में मदद की, वारदात के वक्त बाहर इंतजार करता रहा और बाद में आरोपित को भगाने व पनाह देने में सहारा दिया।



जांच में आरोपित की आपराधिक पृष्ठभूमि और अपराध के बाद साक्ष्य मिटाने की चालाकी भी खुलकर सामने आई है। हत्या के तुरंत बाद इमरान ने पीड़िता के फोन से चैट और डेटा डिलीट कर दिए थे, हालांकि पुलिस ने धमकियों से जुड़े साक्ष्य और जुलाई से अगस्त के बीच होटल, रेस्तरां व पीड़िता के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज सफलतापूर्वक जुटा लिए हैं।