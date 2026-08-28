दिल्ली में मुस्कान हत्याकांड का आरोपित इमरान गिरफ्तार, देर रात हुई मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तिलक नगर में मुस्कान हत्याकांड के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार की देर रात हुई मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। पुलिसिया कार्रवाई में आरोपित के दोनों पैरों में गोली मारनी पड़ी।

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय छात्रा और मॉडल मुस्कान की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। राजा गार्डन स्थित होम गार्डन ग्राउंड के पास हुई इस मुठभेड़ में आरोपी इमरान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल हत्या के कारणों और अन्य सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।