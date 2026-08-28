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दिल्ली में मुस्कान हत्याकांड का आरोपित इमरान गिरफ्तार, देर रात हुई मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:34 AM (IST)

तिलक नगर में 21 वर्षीय छात्रा मुस्कान की हत्या के आरोपी इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर ...और पढ़ें

पुलिस ने गुरुवार की देर रात हुई मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। एआई इमेज

पुलिस ने गुरुवार की देर रात हुई मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। एआई इमेज

HighLights

  1. मुस्कान हत्याकांड का आरोपी इमरान गिरफ्तार।

  2. पुलिस मुठभेड़ में इमरान के पैरों में लगी गोली।

  3. तिलक नगर में हुई थी छात्रा मुस्कान की हत्या।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तिलक नगर में मुस्कान हत्याकांड के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार की देर रात हुई मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। पुलिसिया कार्रवाई में आरोपित के दोनों पैरों में गोली मारनी पड़ी। 

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय छात्रा और मॉडल मुस्कान की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। राजा गार्डन स्थित होम गार्डन ग्राउंड के पास हुई इस मुठभेड़ में आरोपी इमरान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल हत्या के कारणों और अन्य सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

घटना के समय मुस्कान अपने घर की दूसरी मंजिल पर अकेली थी। आरोप है कि इमरान जबरन घर में घुसा और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मुस्कान को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।