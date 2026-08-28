रक्षाबंधन आज: मेट्रो, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने लगी भीड़, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रात से ही भीषण जाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर दिल्ली-एनसीआर के मेट्रो स्टेशनों समेत कई शहरों में बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी है। लोग परिवार से मिलने, बहनों को राखी बांधने या घर लौटने के लिए सार्वजनिक परिवहन का सहारा ले रहे हैं। मेट्रो स्टेशनों पर सुबह से ही यात्रियों की संख्या बढ़ गई है।

कई जगहों पर टिकट काउंटर और एंट्री गेट्स पर लंबी कतारें दिख रही हैं। बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग घरों में बहनों को राखी बांधने या परिवार से मिलने के लिए निकल रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। परिवहन विभाग और मेट्रो अधिकारियों ने अतिरिक्त ट्रेनें व बसें चलाने की व्यवस्था की है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रात से ही भीषण जाम लगा हुआ है। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी मुख्य सड़कों, फ्लाईओवर और चौराहों पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट्स जरूर चेक करें। वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। त्योहार के दौरान अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल तैनात किया गया है। रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में गुरुवार शाम को दिल्ली-एनसीआर में यातायात की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, एनएच-9 और गाजियाबाद की प्रमुख सड़कों, जिनमें लाल कुआं और जीटी रोड शामिल हैं, पर लंबी कतारें देखी गईं। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास भी यातायात धीमा रहा क्योंकि त्योहार मनाने वाले और कार्यालय जाने वाले लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। रक्षा बंधन से पहले ही यातायात पुलिस ने एक चेतावनी जारी कर दी थी। वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ स्थानों पर भीड़ कम करने के लिए यातायात को डायवर्ट किया गया, लेकिन इस डायवर्जन के कारण वैकल्पिक मार्गों पर यातायात और भी बढ़ गया।