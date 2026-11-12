दिल्ली को छठ महापर्व का बड़ा तोहफा, मूनक नहर पर बना 11 KM लंबा नया छठ घाट; आज होगा उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। छठ महापर्व पर दिल्ली को इस बार मूनक नहर के रूप में एक नया और विशाल छठ घाट मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने नहर के दोनों किनारों पर करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट विकसित किया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज (गुरुवार) को शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव के पास इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। करीब दो दशक से उपेक्षा का शिकार रही मूनक नहर का एक साल में कायाकल्प किया गया है। सीएम ने कहा कि यहां से लगभग 1400 ट्रक मलबा और कचरा निकालकर सफाई कराई गई। आईटीओ छठ घाट पर निरीक्षण के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य देते मंत्री प्रवेश वर्मा। जागरण 11 KM क्षेत्र में होगी पूजा नहर के दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियां और सड़कें बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, प्रकाश, टेंट और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, बैठने के लिए बेंच, हरियाली और सुंरदीकरण भी परियोजना का हिस्सा हैं। इस वर्ष पूरे 11 किलोमीटर क्षेत्र में छठ पूजा होगी।

इससे शालीमार बाग, वजीरपुर, मॉडल टाउन, आदर्श नगर और बादली विधानसभा क्षेत्रों के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। भविष्य में इसे मनोरंजन और सैर-सपाटे के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। दिल्ली में 996 स्थानों पर बने 1482 छठ घाट: प्रवेश वर्मा छठ की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को लोक निर्माण एवं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा आइटीओ स्थित हाथी घाट पहुंचे। उन्होंने सफाई, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।