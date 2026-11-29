जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।

महिला स्कालर ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी करने का निर्देश देने की मांग की है।

कोर्ट 23 दिसंबर को सुनाएगी फैसला

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि मामले पर अदालत अपना निर्णय 23 दिसंबर को सुनाएगी।