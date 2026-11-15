भारत मंडपम में उद्यमियों को सक्सेस मंत्र देंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, 600 शीर्ष उद्यमियों से करेंगे सीधा संवाद

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। युद्ध के दौर और टैरिफ वार से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से चिंतित राष्ट्र के उद्यमी वर्ग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का अहम मार्गदर्शन मिलेगा। जिसमें, देश को मजबूत और आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति बनाने की भावी दशा दिशा होगी।



संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में 28 नवंबर को भारत मंडपम में समर्थ भारत, समृद्ध भारत: राष्ट्र निर्माण में उद्योग की भूमिका– विषयक राष्ट्रीय नेतृत्व संबोधन आयोजित किया गया है।

मिशन 2047 के लिए बनेगा रोडमैप उसमें संघ प्रमुख के उद्बोधन को देश के उद्योग जगत के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आगे रोडमैप तय करने में अहम माना जा रहा है। यह इसलिए भी कि वर्ष 2047 तक लक्ष्य देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। जिसमें समाज की भी भूमिका अहम है।

600 उद्यमियों के पहुंचने की उम्मीद आयोजकों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण आयोजन में दिल्ली एनसीआर के साथ ही देशभर से करीब 600 शीर्ष उद्यमी शिरकत करेंगे। डेढ़ घंटे के इस सत्र में संघ प्रमुख आत्मनिर्भरता और समावेशी औद्योगिक विकास पर जोर दे सकते हैं।

जिसमें समाज तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य आधारित स्वदेशी माडल पर जोर हो सकता है। विशेष कि सवाल जवाब में संघ प्रमुख उद्योग जगत की जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं। संघ के पंच परिवर्तन के तय लक्ष्य में स्व का बोध प्रमुख शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर समाज के लिए संघ द्वारा तय पंच परिवर्तन में स्व का बोध प्रमुख है। जिसमें उद्योग के लिए देश की आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने पर जोर है। पूर्व में भी मोहन भागवत ने देश को वैश्विक उथल-पुथल से सुरक्षित रखने के लिए उत्पादन और नवाचार के मूल मंत्र को अपनाने तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया है।

उनके अनुसार हमारी समृद्धि बाहरी हवाओं पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति (स्वा-शक्ति) पर टिकी होनी चाहिए, ताकि यदि दुनिया भर के दरवाजे बंद भी हों, तब भी देश की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी तरह, गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादन से ही जीडीपी और रुपये को वास्तविक मजबूती मिलती है।