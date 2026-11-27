जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने वर्तमान समय में बढ़ती स्वार्थपरता, अहंकार और वैश्विक संघर्षों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आज दुनिया भर की समस्याओं और युद्धों का मूल कारण 'मैं और मेरा' का भाव तथा करुणा का अभाव है।

आज के अशांत और विघटित होते परिवेश में इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य करुणा को जीवन में उतारना समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य मांग है। 'मैं और मेरा' का भाव है समस्याओं की जड़ उन्होंने जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक करुणानायक राम के विमोचन अवसर पर संबोधित करते हुए कहा। संघ प्रमुख ने कहा कि नियति की योजना के तहत इस प्रकार के वैचारिक ग्रंथ का प्रकाशन इस दौर में होना अत्यंत सामयिक और सार्थक है। आज जब भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध, आपसी प्रतिद्वंद्विता और भौतिकवादी अंधी दौड़ चरम पर है, तब वास्तविक समाधान केवल भौतिक साधनों या संधियों में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के पुनरुद्धार में निहित है। डॉ. भागवत ने रावण और भगवान श्रीराम के चरित्रों का तुलनात्मक उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि रावण अपने अड़ियल अहंकार और 'मैं-मेरा' के भ्रम में डूबा रहा, जबकि भगवान श्रीराम का संपूर्ण जीवन और स्वभाव असीम करुणा, मर्यादा और लोकहित को समर्पित था।