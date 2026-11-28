डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की शादी 26 नवंबर को एक भव्य समारोह में दिल्ली में संपन्न हुई। वहीं दोनों भाइयों के रिसेप्शन का कार्यक्रम 27 नवंबर को हुआ।

यह दोनों ही आयोजन कितने भव्य, राजसी और खास थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों की शादी से लेकर रिसेप्शन तक में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मौजूद रहे।

यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के द जोरा बैंक्वेट में हुआ। मंत्री संदीप सिंह की शादी उनकी बचपन की दोस्त मेघना चौधरी के साथ हुई। पीएम मोदी जहां दोनों जोड़ों के रिसेप्शन समारोह में पहुंचे वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनकी शादी समारोह में पहुंचीं और दोनों को आशीर्वाद दिया।

कैसा था मेघना का आउटफिट और मेकअप

संदीप की दुल्हनिया मेघना चौधरी ने चटक नारंगी-लाल (सिंदूरी) रंग का भारी ब्राइडल लहंगा अपनी शादी में पहना था, जिसके साथ मैचिंग रंग का शियर दुपट्टा सिर पर ओढ़ा था।

मेघना के ब्लाउज का गला स्वीटहार्ट/डीप-वी शेप में है, जिस पर मल्टी-कलर रेशम, सुनहरी जरी, सीक्विन और मोतियों की घनी कढ़ाई की गई है।

रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी दिया वर-वधु को आशीर्वाद।

लहंगे की कली पर पारंपरिक भारतीय कारीगरी (जैसे मोर और फूलों के मोटिफ्स) के साथ सुनहरे और हरे रंग के धागों व सितारों का बारीक काम है, जो इसे रॉयल टच दे रहा है।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया मंत्री संदीप सिंह और मेघना चौधरी को आशीर्वाद।

मेघना का मेकअप बेहद नैचुरल और ग्लोइंग रखा गया है, जो उनकी त्वचा की रंगत से पूरी तरह मेल खाता है।

यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी दिया नवदंपती को आशीर्वाद।

गले में कुंदन और मोतियों से जड़ा भारी शाही चोकर सेट पहना है।

माथे पर गोल आकार का कुंदन मांगटीका, कानों में मैचिंग झुमके और नाक में पारंपरिक चेन वाली नथ उनके लुक को पूरा कर रही है।

संदीप के भाई सौरभ की दुल्हनिया की ड्रेस

गहरे लाल रंग के लहंगे और ब्लाउज पर सुनहरी ज़री व क्रिस्टल की भारी कढ़ाई है, जिसके साथ डबल दुपट्टा कैरी किया गया है।

नैचुरल ड्यूई बेस, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड-पिंक लिपस्टिक के साथ स्लीक बन हेयरस्टाइल रखा गया है।

गले में भारी चोकर व रानी हार, माथे पर शीशपट्टी-मांगटीका, पारंपरिक नथ और लाल-सुनहरी चूड़ियों ने लुक को पूरा किया है।

शादी समारोह और रिसेप्शन के दौरान स्टेज पर दिवंगत नेता कल्याण की पत्नी रामवती देवी यानी संदीप और सौरभ सिंह की दादी भी मौजूद रहीं। सभी गणमान्य लोग नवदंपती को आशीर्वाद देने के बाद उनसे भी मिले।

रामवती देवी से मिले पीएम मोदी।

रामवती देवी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी

शादी समारोह में पहुंचे राजनाथ सिंह।

(सभी फोटो संदीप सिंह के आधिकारिक एक्स हैंडल से)

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