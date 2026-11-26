सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह विवाह बंधन में बंध गए। गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित द जोरा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विवाह समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पहुंचकर नवदंपती को शुभकामनाएं दीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समारोह में शामिल हुए। उनके पहुंचने पर आयोजन में मौजूद मेहमानों में खास उत्साह नजर आया।

विवाह समारोह में केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए। संदीप सिंह का विवाह मेघना चौधरी के साथ हुआ। इसी परिसर में उनके छोटे भाई सौरभ सिंह का विवाह समारोह भी आयोजित किया गया। इनकी साथ सहारनपुर निवासी अंतरा त्यागी से हुई है। दोनों भाइयों के विवाह की रस्में वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न हुईं।

परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सात फेरे लेकर दोनों ने नए जीवन की शुरुआत की। संदीप सिंह और मेघना चौधरी की पहचान दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। मेघना का परिवार मूल रूप से गोंडा क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में गाजियाबाद में रहता है।