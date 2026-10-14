दिल्ली MCD की नई तैयारी: राजधानी के हर वार्ड में विकसित किए जाएंगे 'महिला पार्क'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी के प्रत्येक वार्ड में महिला पार्क विकसित करने की दिशा में पहल की गई है। निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को सभी जोन में सर्वेक्षण कराकर ऐसे स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जहां महिला पार्क विकसित किए जा सकते हैं।

इस संबंध में सत्या शर्मा ने अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में सुबह-शाम सैर करने तथा समय बिताने के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराना जरूरी है। अधिकारियों को प्रत्येक वार्ड में महिला पार्क विकसित करने की संभावनाओं का आकलन करने को कहा गया है।

बैठक में पार्कों में वर्षा जल संचयन व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए प्रत्येक वार्ड के पार्कों में संभावनाओं का आकलन करने के निर्देश दिए गए, ताकि वर्षा जल का संरक्षण कर भूजल स्तर में सुधार किया जा सके।