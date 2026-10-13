दिल्ली में प्रदूषण पर CAQM सख्त: MCD को मिला 31 अक्टूबर का अल्टीमेटम, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की दस्तक के साथ दिल्ली-एनसीआर में हवा जहरीली होने का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है।

सीएक्यूएम ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को सख्त लहजे में 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। आयोग का आदेश है कि शहर की सड़कों, डिवाइडरों, फुटपाथों और खुले मैदानों पर जमा धूल, कूड़ा और निर्माण का मलबा हर हाल में साफ होना चाहिए।

अगर प्रदूषण नियंत्रण के इन उपायों को लागू करने में अधिकारियों या एजेंसियों ने जरा भी कोताही बरती, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने जैसी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जमीनी स्तर पर सफाई अभियान तेज प्रदूषण के इस बड़े संकट से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी रिपोर्ट कार्ड और आगे की रणनीति पेश की है। सीएक्यूएम के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में एमसीडी के नरेला, रोहिणी, करोल बाग, पुरानी दिल्ली और शाहदरा समेत सभी 12 जोनों के उपायुक्त मौजूद थे।

इन अधिकारियों ने अपने इलाकों का पूरा ब्योरा देते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर सफाई अभियान तेज कर दिया गया है।सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा, प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स पर डीप क्लीनिंग के लिए एंटी-स्मॉग गन, जेटिंग मशीन और स्प्रिंकलर से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है।