दिल्ली-NCR की फैक्ट्रियों में अब ‘तीसरी आंख’ की नजर, ईंधन के इस्तेमाल पर रहेगी लाइव निगरानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी और सख्त होने जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उद्योगों में पैन-टिल्ट-जूम (पीटीजेड) कैमरों का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया है।

अब कैमरों से न केवल उत्सर्जन बल्कि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की भी वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। सभी संबंधित उद्योगों को 31 अक्टूबर 2026 तक अतिरिक्त कैमरे लगाने होंगे।



यह कदम उद्योगों में प्रतिबंधित या गैर-अनुमोदित ईंधन के इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद उठाया गया है। सीएक्यूएम के उड़न दस्ते ने एनसीआर में गुप्त निरीक्षण के दौरान कई इकाइयों में गैर-अनुमोदित ईंधन का इस्तेमाल पाया था।