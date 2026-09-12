दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 33 निर्माण ढहाए; 5 संपत्तियां सील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सत्य निकेतन इमारत ढहने के हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को भी एमसीडी का अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। एमसीडी ने शनिवार को 33 अवैध निर्माण गिराए।

जबकि भवन मानदंडों और अन्य लागू प्रविधानों के उल्लंघन के खिलाफ 5 संपत्तियों को सील किया गया और 29 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। शनिवार के अभियान के दौरान एमसीडी ने उत्तरी जोन के नेहरू विहार और गांधी विहार में विशेष रूप से खतरनाक इमारतों के खिलाफ प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। उत्तर-पश्चिमी जोन के रोहिणी सेक्टर-3 में ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जहां तीसरी मंजिल की छत पर कमरे के ऊपर बने आरसीसी पैनल को तोड़ा गया । इसके अलावा विजय विहार तथा रोहिणी के सेक्टर 15 और 16 में भी कार्रवाई की गई।

दक्षिणी जोन में सतबरी और सैनिक फार्म में प्रवर्तन कार्रवाई की गई। उत्तर-पूर्वी जोन में भजनपुरा, सोम बाजार, साउथ गामड़ी, ईस्ट रोहतास नगर और शाहदरा में कार्रवाई की गई। साउथ वेस्ट जोन में द्वारका और ककरोला में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।