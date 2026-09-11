सोनभद्र में वज्रपात से मृत किशोर का शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, अस्पताल में तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, रामगढ़ (सोनभद्र)। बीते गुरुवार को दोपहर में लगभग एक बजे पन्नूगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किचार गांव निवासी दो किशोर वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो जाने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चतरा पर पहुंचे। चिकित्सक की अनुपस्थिति एवं समय से उपचार नहीं मिला। यही नहीं एंबुलेंस भी देर से आई, जिसके बाद दोनों घायल किशोरों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

जहां पर चिकित्सकों ने 16 वर्षीय जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं 17 वर्षीय मयंक का उपचार जारी है। जितेंद्र की मौत के बाद शुक्रवार की शाम लगभग साढ़े चार बजे ग्रामीणों ने मृतक का शव तियरा के पास रख कर प्रदर्शन किया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ भी की।

किचार गांव समेत आसपास गांव से महिलाएं, पुरुष, किशोर व किशोरी इकट्ठा हो गए और चिकित्साकर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर मौके पर पन्नूगंज प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय व टीम ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। वहीं कुछ ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और परिसर में घुसकर रजिस्टर, दवाइयां आदि फेंक दिए।