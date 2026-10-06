दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD का एक्शन, 31 इमारतों पर चला हथौड़ा; 5 संपत्तियां सील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी द्वारा खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माण तथा मास्टर प्लान और भवन उपविधियों के उल्लंघन को लेकर सोमवार को 31 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

एमसीडी अधिकारी के अनुसार, भवन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जन सुरक्षा के मद्देनजर निगम के सभी 12 जोनों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

इसी प्रकार, भवन मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में पांच संपत्तियों को सील किया गया तथा सात ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।

सोमवार को जनकपुरी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, सरस्वती विहार, शालीमार बाग, शक्ति नगर, शकरपुर, घरौली एक्सटेंशन, सीलमपुर और संत नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई।

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