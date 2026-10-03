दिल्ली में अवैध निर्माण पर चला MCD का हथौड़ा, 16 इमारतों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई; 3 के खिलाफ जारी हुए आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी का हथौड़ा शनिवार को भी चला, कुल 16 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माण , मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान जारी रखा।

भवन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी 12 जोनों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।



शनिवार को चलाए गए व्यापक प्रवर्तन अभियान के तहत सभी 12 जोनों में 16 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गईं। इसके अलावा, उल्लंघन पाए जाने पर संपत्तियों को सील किया गया तथा तीन ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।