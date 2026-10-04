जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बताया गया क‍ि इन भवनों पर 5 अक्टूबर 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मार्ग चौड़ीकरण के लिए प्रभावित भवनों को लेकर प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इस चौड़ीकरण परियोजना का उद्देश्य दालमंडी मार्ग की यातायात क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाना है।

प्रशासन ने इस संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। प्रभावित भवनों के मालिकों को पहले ही सूचित किया जा चुका है और उन्हें ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है।

इस परियोजना के तहत, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले प्रभावित भवनों के मालिकों को उचित समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी संपत्तियों के संबंध में आवश्यक कदम उठा सकें।

स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने इस चौड़ीकरण परियोजना का स्वागत किया है, क्योंकि इससे क्षेत्र में यातायात की समस्या कम होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ निवासियों ने अपनी संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता के साथ की जाएंगी और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

इस चौड़ीकरण परियोजना के तहत, प्रशासन ने यह भी कहा है कि यातायात की सुगमता के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सड़क के किनारे की दुकानों और अन्य व्यवसायों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रशासन ने इस परियोजना को समय पर पूरा करने का संकल्प लिया है ताकि स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को अधिकतम लाभ मिल सके।

आगामी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रभावित भवनों के मालिकों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान सभी कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण वाराणसी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे क्षेत्र में यातायात की समस्या का समाधान होगा और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।