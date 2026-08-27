दिल्ली के सदर बाजार में दुकानों के आगे चले बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त
एमसीडी ने दिल्ली के सदर बाजार के तेलीवाड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 15-20 दुकानों के आगे ...और पढ़ें
HighLights
सदर बाजार के तेलीवाड़ा में एमसीडी ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान।
15-20 दुकानों के आगे से अवैध निर्माण, टीन शेड हटाए गए।
यह कार्रवाई रेहड़ी-पटरी वालों की बदसलूकी के बाद की गई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यापारिक हब सदर बाजार में लगातार पैर पसारते अतिक्रमण और रेहड़ी-पटरी वालों की दबंगई के खिलाफ एमसीडी ने अंततः कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तेलीवाड़ा क्षेत्र में बुधवार दोपहर एमसीडी की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 15 से 20 दुकानों के आगे किए गए अवैध निर्माण, टीन शेड और खोखों को बुलडोजर की मदद से हटा कर दिया गया।
यह कार्रवाई प्रताप मार्केट के अध्यक्ष सुरेश जैन और अन्य स्थानीय दुकानदारों के साथ अवैध रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा की गई बदसलूकी के बाद हुई है। घटना के विरोध में दुकानदारों ने बुधवार को विरोध स्वरूप कुछ घंटे प्रताप मार्केट को पूरी तरह बंद रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (फेस्टा) के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एमसीडी के आला अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की थी।
पहले भी उठती रही है कार्रवाई की मांग
उल्लेखनीय है कि दैनिक जागरण सदर बाजार में सड़क और फुटपाथ पर बढ़ते अवैध कब्जों और उससे पैदा होने वाले ट्रैफिक जाम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। इससे पूर्व भी बहादुरगढ़ रोड, कुतुब रोड और बारा टूटी चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने सांकेतिक कार्रवाई की थी, लेकिन स्थायी समाधान न होने से रेहड़ी-पटरी वाले पुनः काबिज हो जाते हैं।
अवैध कब्जों पर भी हो सख्त कार्रवाई: फेस्टा
फेस्टा के महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने कहा कि दुकानों के आगे से टीन शेड हटाना सही कदम है, लेकिन असली समस्या सड़क और फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे रेहड़ी-पटरी वाले हैं। प्रशासन को उनके खिलाफ भी इसी तरह की निरंतर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाजार में आने वाले खरीदारों और व्यापारियों को राहत मिल सके।
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