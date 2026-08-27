दिल्ली के सदर बाजार में दुकानों के आगे चले बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यापारिक हब सदर बाजार में लगातार पैर पसारते अतिक्रमण और रेहड़ी-पटरी वालों की दबंगई के खिलाफ एमसीडी ने अंततः कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तेलीवाड़ा क्षेत्र में बुधवार दोपहर एमसीडी की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 15 से 20 दुकानों के आगे किए गए अवैध निर्माण, टीन शेड और खोखों को बुलडोजर की मदद से हटा कर दिया गया।

यह कार्रवाई प्रताप मार्केट के अध्यक्ष सुरेश जैन और अन्य स्थानीय दुकानदारों के साथ अवैध रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा की गई बदसलूकी के बाद हुई है। घटना के विरोध में दुकानदारों ने बुधवार को विरोध स्वरूप कुछ घंटे प्रताप मार्केट को पूरी तरह बंद रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (फेस्टा) के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एमसीडी के आला अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की थी।

पहले भी उठती रही है कार्रवाई की मांग उल्लेखनीय है कि दैनिक जागरण सदर बाजार में सड़क और फुटपाथ पर बढ़ते अवैध कब्जों और उससे पैदा होने वाले ट्रैफिक जाम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। इससे पूर्व भी बहादुरगढ़ रोड, कुतुब रोड और बारा टूटी चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने सांकेतिक कार्रवाई की थी, लेकिन स्थायी समाधान न होने से रेहड़ी-पटरी वाले पुनः काबिज हो जाते हैं।