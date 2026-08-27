दिल्ली में राखी से पहले जाम से जूझे लोग, बहाना पड़ा पसीना; 10 मिनट का सफर तय करने में लगे 50 मिनट
दिल्ली में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजारों में खरीदारी के लिए निकले लोगों को भीषण जाम का सामना करना ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली में भीषण जाम।
एनएच-नौ, विकास मार्ग पर वाहन रेंगते दिखे।
गर्मी-उमस में फंसे लोगों को हुई परेशानी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रक्षाबंधन से एक दिन पहले वीरवार को राखी के त्योहार की तैयारियों के लिए बाजारों में खरीदारी करने निकले लोगों को जाम से जूझना पड़ा। शाम होते ही दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। एनएच-नौ, विकास मार्ग, कोंडली, खजूरी, माडल टाउन और आनंद विहार समेत कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। जाम में फंसे लोगों को उमस भरी गर्मी के बीच काफी परेशानी उठानी पड़ी।
रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में सुबह से ही खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। हालांकि शाम के समय बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ गई। लोग राखी, मिठाई, कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचे। कई लोगों ने बाजारों के आसपास सड़क किनारे अपने वाहन खड़े कर दिए। इससे पहले से व्यस्त सड़कों पर यातायात के लिए जगह कम पड़ गई और वाहनों की रफ्तार थमने लगी।
सड़क किनारे खड़े वाहनों से बिगड़ी स्थिति
आनंद विहार और आसपास के बाजारों में शाम के समय बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कई वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए गए। इससे मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। इसी तरह विकास मार्ग और कोंडली क्षेत्र में भी बाजारों के आसपास सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण वाहनों की कतार लग गई। जाम बढ़ने पर वाहन चालकों को कुछ दूरी तय करने में भी काफी समय लगा।
एनएच-नौ पर रेंगते रहे वाहन
एनएच-नौ पर शाम पांच बजे से लेकर रात दस बजे तक वाहन चालक जाम से जूझे। आनंद विहार बस अड्डे से काफी संख्या में लोग राखी का त्योहार मनाने के लिए दूसरे राज्य गए। बस अड्डे के बाहर ही बसें खड़ी थी। यात्रियों की संख्या अधिक थी। बस आते ही लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे।
गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी
जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को गर्मी और उमस के कारण परेशानी उठानी पड़ी। कई जगह वाहन चालक अपने वाहनों में बैठे-बैठे जाम खुलने का इंतजार करते रहे। रक्षाबंधन से पहले खरीदारी के लिए निकले परिवारों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। देर रात बाजारों में भीड़ कम होने के बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हुआ। लोगों ने त्योहार के दिनों में बाजारों के आसपास यातायात व्यवस्था मजबूत करने और सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई की मांग की।
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