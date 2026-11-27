जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए निगम जल्द ही समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करेगा।

भर्ती प्रक्रिया में दिल्ली में पिछले पांच वर्षों से रहने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। साथ ही आवेदक का उसी जोन का निवासी होना भी अनिवार्य किया गया है, जहां के लिए वह आवेदन करेगा। निगम ने आवेदन पत्र निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

सफाई के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत महापौर प्रवेश वाही ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजधानी की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत है।

इसी को ध्यान में रखते हुए 2500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तीन टीमें संभालेंगी भर्ती प्रक्रिया महापौर ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। इसके लिए उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में तीन अलग-अलग टीमें गठित की जाएंगी। एक टीम आवेदन पत्र प्राप्त करने, दूसरी टीम दस्तावेजों की जांच और तीसरी टीम शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। भर्ती निर्धारित नियमों और पात्रता मानदंडों के आधार पर होगी।

इन दस्तावेजों की जरूरत आवेदकों को आवेदन के साथ दिल्ली में पांच वर्ष से निवास करने का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा संबंधित जोन में निवास का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। निगम का तर्क है कि स्थानीय निवासियों की नियुक्ति होने से उन्हें अपने निर्धारित कार्यस्थल तक पहुंचने में आसानी होगी और सफाई कार्यों की नियमित निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।

177 कर्मचारियों की सेवाएं होंगी नियमित प्रेस वार्ता में महापौर ने निगम कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करुणामूलक आधार पर नियुक्त 177 कर्मचारियों की सेवाएं एक अप्रैल 2004 से नियमित करने का निर्णय लिया गया है।