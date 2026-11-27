जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 13 दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपित मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगाया है। ट्रायल कोर्ट ने मनोरंजन को जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोप तय करने पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय एक दिसंबर को आ सकता है।